Paris: Flüchtlings-Zeltlager wird geräumt

Das berichteten französische Medien und Agenturen am Freitagmorgen. Rund um die Metrostation Stalingrad halten sich mehrere Tausend Migranten in Zelten unter freiem Himmel auf. Seit mehr als einem Jahr bilden sich in Paris immer wieder solche Lagerplätze, weil offizielle Unterkünfte voll sind.

Die Regierung hatte angekündigt, das Lager in dieser Woche zu räumen und die Menschen unterzubringen. Die Stadt Paris plant anschließend die Öffnung eines humanitären Aufnahmezentrums, um die Entstehung neuer wilder Lager zu verhindern. Vergangene Woche hatten die französischen Behörden bereits das berüchtigte Flüchtlingscamp von Calais in Nordfrankreich geräumt.