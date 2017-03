Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa machten ebenso einen Rundgang durch die Hallen wie unser Fotograf Fabrizio Pizzolante. Werfen Sie in seiner Fotostrecke schon mal einen Blick auf die bunte Vielfalt, ehe Sie selbt vielleicht noch auf Kirchberg vorbeischauen. Am Samstag Abend gibt es Konzerte, am Sonntag ist noch einmal geöffnet von 12.00 bis 20.00 Uhr. Das genaue Programm finden Sie auf www.clae.lu

Franco Barilozzi, der Präsident vom Veranstalter CLAE ("Comité de liaison des associations d'étrangers"), war in seiner Eröffnungsansprache auf verschiedene positive Punkte eingegangen das Zusammenleben verschiedenster Kulturen in Luxemburg betreffend – allerdings auch einige negative. Er begrüßte das neue Nationalitätengesetz, bedauerte aber verschiedene Aussagen während der öffentlichen Debatte rundum das Gesetz, u.a. was Sprache und Verlust der Luxemburger Identität angeht. Barilozzi unterstrich die Wichtigkeit der Kommunalwahlen im Oktober für alle Einwohner Luxemburgs und machte einen Aufruf, sich auf den Wählerlisten einzuschreiben.

Er rief die Regierung dazu auf, den Solidaritäts-Elan betreffend die Aufnahme von Flüchtlingen weiter bestmöglich zu unterstützen. In diesem Kontext fragte sich der CLAE-Vorsitzende, ob Luxemburg wirklich neben einem "centre de rétention" noch eine weitere "structure retour" bräuchte, und zeigte sich beunruhigt über mögliche Rückführungen nach Afghanistan. Schließlich hielt Franco Barilozzi fest, dass berufliche Eingliederung und Wohnungsbau Probleme seien, die nicht nur Schutzsuchende, sondern die ganze Gesellschaft betreffen würden. Sie zu lösen sei ein langer Prozess, den die Zivilgesellschaft nur in einer gemeinsamen Anstrengung bewältigen könne.