Hollande will auch Flüchtlingscamp in Paris räumen

Bei einem Besuch von Migranten, die von Calais in ein Aufnahmezentrum in Doue-la-Fontaine gebracht worden waren, sagte er am Samstag, solche Lager seien Frankreichs "nicht würdig". "Wir können Camps nicht tolerieren", erklärte Hollande.

Etwa 1.500 minderjährige Flüchtlinge sind in Calais in Spezialeinrichtungen untergebracht worden. Hollande forderte die britischen Behörden auf, "ihren Teil" zur Lösung des Problems beizutragen. Viele der Minderjährigen sagen, sie seien auf dem Weg ihrer bereits in Großbritannien lebenden Familien in Calais gestrandet.

Die französischen Behörden räumten diese Wochen das Lager in Calais und verteilten rund 5.000 Flüchtlinge von dort auf mehrere Aufnahmezentren in Frankreich.