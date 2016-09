In der rue des Puteaux in Esch/Alzette wurden in der Nacht vom Freigtag auf Samsgtag mehrere Fahrzeuge beschädigt. Insgesamt wurde bei sechs Autos jeweils ein Reifen durchstochen.

Zeugen die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Esch/Alzette (T. 4997-5500) in Verbindung setzen.