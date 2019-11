Beamte der Kriminalpolizei haben vergangene Woche zwei Drogendealer festgenommen. Zweimal setzten sich die Beschuldigten zur Wehr, zweimal wurde ein Polizist verletzt.

Polizisten haben bereits am vergangenen Dienstag einen Drogendealer festgenommen, als er gerade Heroin verkaufte. Als die Beamten den Dealer in der rue de Strasbourg in Luxemburg festnehmen wollten, biss dieser einem Beamten in den Finger.

Beamten der Kriminalpolizei haben am vergangenen Mittwoch einen Drogendealer in Esch festgenommen. Er verkaufte gerade Kokain an eine Kundin als die Beamten einschritten. Die Polizisten beschlagnahmten mehrere Kokainkugeln und Bargeld. Auch dieser Dealer wehrte sich gegen die Festnahme und verpasste einem Beamten einen Kopfstoß. Wie sich später herausstellte war der Beschuldigte bereits im Juni des Landes verwiesen und nach Italien überführt worden.