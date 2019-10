Polizeibeamte haben in der vergangenen Woche eine Frau gleich zweimal festgenommen. Die Frau hatte sich Zutritt in ein unbewohntes Haus verschafft – und das gleich zweimal innerhalb von nur fünf Stunden. Die Beamten, die durch einen Notruf auf den Einbruch aufmerksam wurden, durchsuchten das Haus in Biwingen und fanden eine Frau, die sich unter einem Bett versteckte, vor.

Die Einbrecherin konnte sich nicht ausweisen und wurde von den Polizeibeamten mit aufs Revier genommen. Die Beamten erstatteten Strafanzeige gegen die Einbrecherin, die das Polizeirevier daraufhin verlassen konnte.

Fünf Stunden später wurde der Polizei wieder ein Einbruch an der gleichen Adresse gemeldet. Die Polizeibeamten staunten wohl nicht schlecht, als sie vor Ort die gleiche Einbrecherin vorfanden, die sie kurz zuvor erst hatten laufen lassen. Die Beamten nahmen die Frau erneut fest und überbrachten sie dieses Mal in die Strafvollzugsanstalt nach Schrassig.