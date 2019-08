Am Mittwochabend erwischte die Polizei gleich zwei Autofahrer, die etwas zu tief ins Glas geschaut hatten.

Am Mittwochabend ereignete sich kurz vor 20.00 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der route d’Echternach in Junglinster ein leichter Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws. Da einer der Unfallbeteiligten offenbar unter Alkoholeinfluss stand, wurde die Polizei gerufen. Ein Atemlufttest bestätigte, dass einer der Fahrer zu viel getrunken hatte. Der Mann kam mit einer Strafanzeige ohne Führerscheinentzug davon.

Zu viel getrunken und keine gültigen Papiere

Im hauptstädtischen Bahnhofsviertel wurde am gleichen Abend gegen 21.00 Uhr ein Wagen gemeldet, der in Schlangenlinien fuhr. Eine Polizeipatrouille stoppte das Auto am boulevard Dr. Charles Marx und kontrollierte den Fahrer. Es stellte sich heraus, dass auch dieser Mann unter Alkoholeinfluss stand. Die Beamten stellten darüber hinaus fest, dass der Fahrer weder eine gültige Versicherungsbescheinigung noch eine gültige Steuervignette für sein Auto besaß. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben und erhielt neben einem provisorischen Fahrverbot auch noch eine Strafanzeige.