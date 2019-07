Seit sieben Jahren ist die rue des Celtes, Verbindungsstraße zwischen dem Hauptstadtviertel Merl und der Gemeinde Leudelingen, in Höhe eines Bahnübergangs für den Autoverkehr gesperrt. Und sie wird es auch wahrscheinlich bleiben. Sowohl die Gemeinde Luxemburg wie auch der zuständige Minister und der Interessenverein Merl-Belair wollen, dass die rue des Celtes, die von Merl nach Leudelingen führt, auch weiterhin für den Autoverkehr gesperrt bleibt.

Zwischen den beiden Ortschaften soll ein Bahnübergang durch eine Unterführung ersetzt werden. Die Stadt Luxemburg möchte, dass auch die neue Unterführung für den motorisierten Verkehr gesperrt bleibt. Der Gemeinderat folgt dabei den Wünschen der Anwohner. Im Vorfeld hatte sich der Interessenverein Merl-Belair dafür eingesetzt, dass der Bahnübergang in Zukunft nur der “Mobilité douce” – also Radfahrern und Fußgängern – vorbehalten bleiben sollen. In Merl mündet die rue des Celtes gleich gegenüber der Grundschule in die Merler Straße: Ein Mehr an Verkehr könne die Ortschaft nicht verkraften.

Das Thema stand auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung vom 6. Mai. Dort war man allerdings noch der Meinung, dass die Gemeinde diese Frage nicht entscheiden könne, da die rue des Celtes in den Zuständigkeitsbereich des Mobilitätsministeriums falle.

Ein kommunaler Weg

Der Gemeinderat und Abgeordnete Carlo Back („déi gréng“) richtete sich infolgedessen mit einer parlamentarischen Anfrage an Mobilitätsminister François Bausch und wollte wissen, wie sein Ministerium dazu stehe. Auch wollte er Klarheit darüber haben, wer denn schließlich für die Straße verantwortlich sei: der Staat oder die Gemeinde? Aus der nun vorliegenden Antwort des Ministers geht hervor, dass es sich bei der Straße um einen kommunalen Weg handelt. Er sei bereit, jede Initiative der Stadt Luxemburg, den motorisierten Transitverkehr von dort zu verbannen, zu unterstützen.

Da die Arbeiten am besagten Bahnübergang wegen Grundstücksfragen erst im vorigen Jahr geregelt werden konnten, steht einem baldigen Ersetzen des Bahnübergangs durch eine Unterführung nichts mehr im Wege.