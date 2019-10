Rümelingens Schulkinder und ihre Eltern können nun aus erster Hand Wissenswertes über ihre Stadt erfahren. Das Buch „Rëmeleng – Meng Gemeng“ wurde am Mittwoch in der Schule Sauerwiesen vorgestellt.

Friedliche Saalbesetzung in Rümelingen. Dutzende Schüler des 4. Zyklus hatten sich auf dem Parkettboden im Multifunktionsraum niedergelassen. Sie nahmen zusammen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern an der Vorstellung eines Buches teil, das nicht zum Standardprogramm im Unterricht zählt. Die Anwesenheit der Schülerinnen und Schüler war umso berechtigter, da „Rëmeleng – Meng Gemeng“ sich vor allem an sie richtet.

Das in sieben Bereiche gegliederte Buch erzählt von der Geografie und der Geschichte der Region, vom Bergbau, der die Ortschaft groß machte, informiert über öffentliche Institutionen, historische Bauten, Industrie und Geschäftswelt. Ein Abschnitt ist den Parks in der Gemeinde, den Kultureinrichtungen, Sport- und anderen Vereinigungen gewidmet.

Französische und deutsche Ausgabe

Die Idee zu diesem mit Fotos reich bebilderten Buch stamme von Bürgermeister Henri Haine, so Schöffin Viviane Biasini, die zusammen mit Schöffe Edmond Peiffer und mehreren Gemeinderäten den Schülerinnen und Schülern Werden und Entstehen des Werks erklärte. Jedes Schulkind des Zyklus 4.2 wird sein Exemplar bekommen. Die Lehrer können den Stoff während des Unterrichts behandeln.

Das 128 Seiten starke Buch, das in einer französischen und einer deutschen Ausgabe erscheint, richtet sich jedoch auch an Erwachsene. Es kann später für 15 Euro im Rathaus erworben werden.

Autor ist Lucien Wolff, der 38 Jahre lang als Lehrer in Rümelingen unterrichtete. Die Zeichnungen stammen von Tomislav Findrik. Das bei éditionsrevue erschienene Werk wurde bei Weprint hergestellt.