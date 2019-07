Ralf Redlich (Name von der Redaktion geändert) ist aufgebracht. Der ältere Freiberufler aus Niederkerschen fiel am 28. Juni bei der obligatorischen Automobilkontrolle mit seinem Gefährt durch.

Dem Reglement zufolge hat der Betroffene anschließend 28 Tage Zeit, die notwendigen Reparaturen durchführen zu lassen und einen Termin zur erneuten Kontrolle klarzumachen. Eigentlich ein Zeitrahmen, der genügen müsste – doch offenbar nicht in diesem Fall.

Zuallererst kritisiert der Mann die interne Neuregelung der Kontrollbehörde. Früher konnten Betroffene nach einer durchgefallenen Prüfung ohne Termin zur erneuten Kontrolle kommen – dies ist jetzt jedoch nicht mehr möglich.

Ein weiterer Kritikpunkt sei die Kundenfreundlichkeit. Redlich versuchte über fünf Mal am Tag über mehrere Wochentage, die Behörde telefonisch zu erreichen, um einen neuen Termin zu bekommen – umsonst. Entweder sei niemand ans Telefon gegangen oder man habe ihn lapidar abgefertigt mit dem Hinweis, dass Terminbuchungen nur noch online über die Internetseite der Behörde möglich seien. Ein Zustand, den Redlich absolut nicht nachvollziehen kann, schließlich sei der Vorgang auf der Internetseite unübersichtlich und kompliziert. Dazu müsse man bedenken, dass viele ältere Bürger Probleme mit der Nutzung von Computern oder Internet hätten oder in einigen Fällen noch nicht mal über den entsprechenden elektronischen Anschluss verfügen würden.

In der Zwischenzeit kontaktierte Redlich den Abgeordneten Yves Cruchten (LSAP), der daraufhin eine parlamentarische Anfrage vorbereitete. In dieser Anfrage erkundigte sich der Deputierte nach den Gründen für die Missstände in den SNCT-Stationen und nach den Lösungsvorschlägen des zuständigen Ministers.

Von Raphael Lemaire