Das Zentrum für Wasserentspannung „Badanstalt“ bleibt heute bis auf Weiteres geschlossen, wie RTL berichtet. Der Grund ist ein größerer Schaden an einer Wasserleitung am Boulevard Royal. Dadurch steht dem Schwimmbad nicht ausreichend frisches Wasser zur Verfügung, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.



Laut den Verantwortlichen sei das Problem allerdings bald behoben, sie arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung.