Von Jessica Veneziano

Die diesjährige Winterdreams-Auflage fand am Wochenende in der Eventhalle „O“ in Oberkorn, die im September eröffnet wurde, statt. Sie widmete sich ganz dem im August verstorbenen Marc Gatti, der den Markt einst ins Leben gerufen hat. Seine Nachfolger im Organisationskomitee setzen nun alles daran, dass das alljährliche Event auch weiterhin ein voller Erfolg wird.

Am Samstag und Sonntag waren an über 100 Ständen Hobbyhandwerker mit Holzdekorationen, handgemachtem Schmuck und selbstgestrickten Mützen vertreten, die die Besucher bestaunen und kaufen konnten. Wie jedes Jahr standen die Weihnachtsdekoration und die Winterzeit im Vordergrund. Adventskränze, Kerzen und angenehme Düfte ließen Weihnachtsfreude bei den Besuchern und den Hobbyhandwerkern aufkommen.

Am Samstagnachmittag statteten der Nikolaus und seine Gehilfen dem Winterdreams-Event einen Besuch ab und beglückten die Kinder mit Süßigkeiten und einem „Boxemännchen“. Das Wetter spielte übrigens mit – und lud die zahlreichen Besucher dazu ein, vor der Halle ihren wohl ersten Glühwein und heiße Kastanien zu genießen. Auch dieses Jahr ist es dem Kunsthandwerkermarkt in Differdingen gelungen, die vielen Besucher auf die Vorweihnachtszeit einzustimmen – ein voller Erfolg also.