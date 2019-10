Nicolas Stéphane Marc Holzem, geboren in Luxemburg am 21. Oktober 1974, ist Elektro- und Toningenieur. Er spricht perfekt Spanisch. Seit August 2018 tourt er mit seiner weißen Suzuki DR650 durch Kanada, die USA und Lateinamerika. Im März 2019 kommt er zurück nach Europa, fliegt einen Monat später aber wieder nach Südamerika. Bis Anfang August will er bleiben. Das teilt er zumindest seiner ältesten Schwester am 11. Juni 2019 per Mail mit. Catherine, die in Neuseeland lebt, antwortet ihm am 2. Juli. Bis heute wartet sie auf eine Rückmeldung.

Anfangs ist sie sorglos. Nicolas sei keiner, der gerne anrufe oder sich täglich melde. Also nichts Außergewöhnliches, wenn zwischen zwei Nachrichten einige Zeit vergehe. Nachdenklich werden Catherine und ihre Geschwister Sophie und Alexander allerdings, als sich am 20. Juli eine polnische Freundin von Nicolas meldet. Sie mache sich Sorgen, weil er, der ihr sonst regelmäßig über den Verlauf seiner Südamerika-Reise berichtet habe, seit über einem Monat nicht mehr antworten würde. Beunruhigt versuchen die Geschwister ebenfalls ab dem 20. Juli alles, um ihren Bruder zu erreichen. Ergebnislos. Funkstille.

Vermisstenmeldung

Daraufhin verständigt Sophie, die in Luxemburg lebt, das Außenministerium, welches sie in Kontakt mit der belgischen Botschaft in Lima bringt (Luxemburg lässt sich dort von Belgien vertreten). Am 30. Juli erstattet Sophie bei der Luxemburger Polizei eine Vermisstenanzeige mit der Bitte, so betont Catherine, die letzten Bewegungen auf Nicolas Kreditkarten zu überprüfen.

Catherine, ihrerseits, veröffentlicht zwei Suchanzeigen auf einschlägigen, internationalen Motorradfahrerseiten. Den Rückmeldungen zufolge hat Nicolas Cusco in Peru am 15. Juni in Richtung Bolivien verlassen. Das ist auch der Tag, an dem er wahrscheinlich seine letzte Mail verschickt, und zwar an einen Freund aus Universitätszeiten. Am Grenzübergang Puerto Acosta am Titicacasee ist er den bolivianischen Behörden zufolge am 16. Juni registriert worden. Einen Eintrag, dass er das Land später wieder verlassen hat, gibt es nicht.

Er müsse also in Bolivien sein, mutmaßt Catherine. Er könne einen Unfall gehabt haben, im Koma liegen und sich deswegen nicht melden. Anfang August beschließt sie, von Neuseeland, wo sie lebt, nach Bolivien zu fliegen. Am 8. August kommt sie in La Paz an und trifft noch am selben Tag den belgischen Honorarkonsul Alfonso Lopez del Solar. Am 9. August geht sie zur Einwanderungsbehörde und zur Polizei, wo sie eine Vermisstenanzeige aufgibt.

Drei Wochen bleibt sie in Bolivien, verteilt Flugzettel mit der Vermisstenmeldung, spricht mit Journalisten, tritt im Fernsehen auf und im Radio. Eine Frau meldet sich: Sie habe einen Mann gesehen, auf den die Beschreibung zutrifft, kurzes Haar, Motorrad und er spielte Gitarre. Das könnte Nicolas sein, denkt Catherine, seine Gitarre hat er immer bei sich. Sie fährt in den von der Frau erwähnten Ort, findet den Mann, aber es ist nicht Nicolas.

Spurensuche in Krakau

Am 10. August erhalten die Geschwister Holzem die Nachricht, dass Nicolas nur eine einzige Luxemburger Kreditkarte besessen habe. Die sei am 22. Mai ein letztes Mal in Lima, Peru, benutzt worden. Allerdings sei kein Geld abgebucht worden, da das Limit erschöpft gewesen sei.

Nicolas müsse also über andere Bankverbindungen verfügt haben, sagt Catherine. So kommen die Geschwister auf die Idee, in Krakau, Polen, nachzufragen, wo der Bruder seit geraumer Zeit mit seiner Tochter gelebt hat. Die 19-jährige Frau studiert übrigens seit September an der Universität von Montreal (Kanada).

Sophie fährt am 25. August nach Krakau. Vier Tage später gelingt es ihr, mithilfe des Luxemburger Honorarkonsuls und Nicolas’ polnischer Freundin Zugang zur Wohnung des Bruders zu bekommen. Die Luxemburger Polizei hilft und gibt Ratschläge, wie Sophie vor Ort vorgehen soll, wie sie zum Beispiel verhindern kann, Spuren zu verwischen, indem sie Latex-Handschuhe trägt.

Aus Nicolas’ Wohnung bringt Sophie einen Laptop und ein Tablet mit, die sie nach ihrer Rückkehr der Polizei in Luxemburg zur Verfügung stellt, genau wie die Nummer eines Bankkontos bei der BNP Paribas in Polen. Die Entschlüsselung der Computer könne sich bis zu zwei Monate hinziehen, habe die Polizei ihr mitgeteilt, sagt Catherine. Keine Nachricht gebe es bezüglich der Kontonummer. So sei es bislang also auch nicht möglich, nachzuverfolgen, ob und wo Nicolas während seiner Reise Geld abgehoben hat.

Zurück nach Bolivien

Am 18. September hat Catherine einen Brief an Premierminister Xavier Bettel, Außenminister Jean Asselborn und Justizministerin Sam Tanson geschrieben, um sie auf das Verschwinden von Nicolas aufmerksam zu machen. Bis heute habe sie keine Antwort erhalten, sagt sie – verzweifelt. Sie habe auch keine Informationen darüber, was der Untersuchungsrichter in Luxemburg, der in der Sache ermittle, bisher in Erfahrung gebracht hat.

Um zumindest vor Ort Bewegung in die Sache zu bringen, wird Catherine am kommenden Freitag ein zweites Mal nach Bolivien fliegen. Am Sonntag wird sie in La Paz ankommen. Gut möglich, dass sie gleich weiterfährt bis nach Coroico, einem auf 1.700 Meter gelegenen und bei Touristen sehr beliebten Städtchen, 100 Kilometer nördlich von La Paz.

Anscheinend hat ihr Bruder Nicolas nämlich dort im Juni für einige Tage in einem Hotel eingecheckt. In Coroico könnte Catherine die Spur wieder aufnehmen. Ein vager Hoffnungsschimmer.