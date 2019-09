Die Straße zu überqueren, kann in Luxemburg gefährlich werden. So ist es in Wiltz am Freitagabend gegen 18.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Kind gekommen, das den Zebrastreifen überqueren wollte. Das Kind wurde dabei nur leicht verletzt, musste aber ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Rekonstruktion des Unfallhergangs zeigt, welche Fahrkultur auf Luxemburgs Straßen herrscht. Als das Kind die Straße überqueren wollte, hielt der erste Autofahrer für das Kind an, was laut “Code de la Route” die gesetzliche Pflicht eines jeden Autofahrers ist. Denn Fußgänger haben vor Zebrastreifen Priorität.

Doch: Ein zweiter Autofahrer, der hinter dem ersten Wagen fuhr, hielt es nicht für nötig, vor einem Fußgängerüberweg anzuhalten und setzte zum Überholmanöver an. Doch diese Aktion hätte in einer Katastrophe enden können.

Erst auf Höhe des stillstehenden Fahrzeugs bemerkte er das Kind auf der Straße und ging in die Eisen. Ein zu kurzer Bremsweg, wie sich herausstellt. Das Auto stieß mit dem kleinen Jungen zusammen. Dieser zog sich leichte Verletzungen zu.