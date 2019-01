In der dunklen Jahreszeit gibt es in Luxemburger reihenweise Verkehrsunfälle mit Fußgängern – auch in diesem Winter.

Der aktuellste Fall: Wie die Polizei meldet, ist am Montagnachmittag (14.1.) in Foetz eine Frau angefahren worden. Sie war gerade dabei, einen Zebrastreifen zu überqueren, der sich über insgesamt vier Fahrspuren erstreckt. Während auf der ersten der zwei von links kommenden Spuren ein Autofahrer angehalten hatte, bemerkte ein Autofahrer auf der zweiten Spur die Frau erst zu spät: Es kam zum Zusammenprall.

Obwohl die Frau Zeugen zufolge einige Meter durch die Luft geschleudert wurde, erlitt sie wohl nur leichte Verletzungen, wie die Polizei am Abend meldet.

Polizei rät zu mehr Eigensicherung der Fußgänger

Die Polizei Luxemburg fordert im Rahmen der Kampagne “Wanterzäit 2018” die Fußgänger auf, schon aus Eigennutz für größere Sicherheit in der dunklen Jahreszeit zu sorgen: “Die Sichtbarkeit von Fußgängern hängt von ihrer Kleidung ab”, lautet ein Hinweis. “Ein Autofahrer sieht einen Fußgänger in dunkler Kleidung in einer Entfernung von 25 Metern, einen Fußgänger mit hellerer Kleidung Kleidern in 40 Metern Abstand und einen Fußgänger mit reflektierendem Zubehör in 140 Metern Entfernung.”

Des Weiteren gibt die Polizei folgende Tipps für Fußgänger:

Tragen Sie helle Kleidung oder Kleidung mit eingebauten reflektierenden Elementen. Verwenden Sie helle oder reflektierende Gegenstände auf Ihrer Kleidung, Aktentaschen, Taschen und Schirmen, um von allen Seiten sichtbar zu sein. Ziehen Sie eine Sicherheitsweste oder ein Armband an. Tragen Sie eine Sicherheitsweste, wenn Sie die Straße außerhalb der Stadt benutzen. Berücksichtigen Sie die Geschwindigkeit und Entfernung der sich nähernden Fahrzeuge. Stellen Sie sicher, dass Sie für Autofahrer sichtbar sind, bevor Sie die Fahrbahn überqueren. Legen Sie ihrem Hund ein reflektierendes Halsband um. Beachten Sie, dass Sie an Fußgängerüberwegen keine absolute Priorität haben

Radfahrer:

Tragen Sie einen Helm und eine Sicherheitsweste. Vergewissern Sie sich, dass die Ausrüstung Ihres Fahrrads ordnungsgemäß funktioniert (weiße oder gelbe Lampe vorne, Reflektoren, rotes Rücklicht).

Autofahrer: