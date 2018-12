Ein Unbekannter hat am Mittwochmorgen gegen sechs Uhr in Ehleringen einen Mann in seinem Auto angegriffen. Das Opfer wurde auf dem Parkplatz des Fußballplatzes von einem Mann angehalten, der mit den Armen gestikulierte. Er hielt an, weil er dachte es handele sich bei der Person um einen Bekannten, und kurbelte das Fenster runter.

Sofort schlug der unbekannte Angreifer den Mann mit der Faust ins Gesicht. Dieser wehrte sich, indem er die Fahrzeugtür schlagartig öffnete. Dabei ging der Angreifer zu Boden. Es kam zu einem Gerangel zwischen beiden Männern. Plötzlich bemerkte das Opfer einen stechenden Schmerz in seinem Oberschenkel. Daraufhin flüchtete der Angreifer in Richtung Sassenheim.

Das Opfer erlitt eine kleine Stichwunde und Prellungen im Gesicht und musste zur Untersuchung ins Krankenhaus. Laut Täterbeschreibung war der Angreifer um die 30 Jahre alt und sprach Französisch. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine blaue Jeanshose.