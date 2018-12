Ein unbekannter Angreifer schlug am Mittwochabend in Petingen einen jungen Mann zusammen. Dieser war unterwegs in die rue Robert Schuman. Dort sprach ihn ein Mann an und fragte ihn nach einer Zigarette. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, die dann in Handgreiflichkeiten ausarteten. Als eine Frau dem Opfer zu Hilfe kam, flüchtete der Angreifer. Der junge Mann wurde von den Rettungskräften noch vor Ort versorgt. Von dem Täter fehlt noch jede Spur.

Der Angreifer war laut Zeugenaussagen 1,75 Meter groß, trug einen Kurzhaarschnitt und hatte eine schwarze Jacke der Marke North Face sowie einen dunklen Jogginganzug an.