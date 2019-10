Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Geldautomaten der Bank Raiffeisen in Remich in der ” Zone d’activité Jongebësch” gesprengt. Der Geldautomat war an der Fassade des Gebäudes angebracht. Durch die Explosion wurde der Automat aus der Verankerung in der Mauer gerissen. Der Eingangsbereich des Gebäudes wurde durch die Explosion ebenfalls stark beschädigt. Die Staatsanwaltschaft hat die Kriminalpolizei mit den Ermittlungen beauftragt.

Die Polizei bittet in dem Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 23 und 6 Uhr etwas Verdächtiges gesehen hat oder nähere Angaben zu einem zwischen Remich und Bous gesichteten Audi RS6 machen kann, soll sich an die Notrufzentrale 113 wenden.