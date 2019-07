Eigentlich müssten in Luxemburg aktuell alle Bagger und Schauffeln ruhen: Am 29. Juli hat schließlich der Kollektivurlaub begonnen. Nicht so aber bei den Bauarbeiten auf der Strecke des Luxemburger Trams. Damit das Teilstück zwischen der Stäreplaz und dem Hauptbahnhof rechtzeitig fertig wird, arbeitet man bei Luxtram fleißig in der Sommerpause.

Wie Luxtram mitteilt, will das Unternehmen von dem leichteren Verkehr in der Sommerzeit profitieren, um an sensibelen Knotenpunkten zu arbeiten. Zwischen dem 26 Juli und dem 18 August sollen unter anderem Arbeiten an der Kreuzung auf der Stärplaz, an den Kreuzungen Avenue Emile Reuter – Boulevard Joseph II und Avenue Emile Reuter- Boulevard Royal durchgeführt werden. Außerdem werde auch auf der Place de Bruxelles, der Place de Paris und auf der Avenue de la Liverté weiter gebaut.

Die Arbeiten umfassen einerseits den Bau der Bahnsteige, sowie den Verlag von Schienen und die Verstärkung der Fahrbahn. Während ein Großteil der Bauarbeiten nach Plan verlaufen, gibt es auf dem Boulevard Royal Probleme. Zwei Immobilienbaustellen sind deutlich verspätet und verhindern derzeit, dass die Arbeiten am Tram nach Plan verlaufen können. So bekäme unter anderem der Bau eines Bahnsteiges auf diesem Teil der Strecke Verspätung. Man wolle trotzdem weiterhin daran festhalten, vier neue Haltestellen bis Ende des Jahres 2020 zu eröffnen.