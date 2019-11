Luxemburg bleibt am Freitag, dem 8. November von Regenschauern verschont. Das teilt der nationale Wetterdienst Meteolux am Donnerstag mit. Am Morgen ist mit dichtem Nebel zu rechnen und die Temperaturen fallen auf -1 Grad. Im Laufe des Tages klettern sie allerdings wieder auf 9 Grad. Der Himmel bleibt bis in die frühen Abendstunden hinein bedeckt. Vereinzelt überdauern herbstliche Nebelbänke den Sonnenaufgang und bleiben bis in den Tag hinein bestehen. In der Nacht ist stellenweise der Mond zu sehen.

Der Wind weht tagsüber schwach aus südlicher bis südöstlicher Richtung mit Spitzengeschwindigkeiten von 10 km/h, dreht dann zum Abend hin und kommt in der Nacht von Norden her. Die Sonne geht um 7.36 Uhr auf und verschwindet wieder um 17.00 Uhr von der Bildfläche.