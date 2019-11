Es handelt sich hierbei um ein wichtiges Teilstück der zurzeit im Bau befindlichen Trinkwasseraufbereitungsanlage. Seit 2017 wird schon an der neuen Anlage auf einem Höhenplateau neben dem Fußballplatz eifrig gebaut. Ab 2021 sollen hier bis zu 110 Millionen Liter aufbereitetes Trinkwasser pro Tag an die angeschlossenen Gemeinden geliefert werden. Damit werde die alte Anlage aus dem Jahre 1969 unten im Tal in Esch/Sauer ersetzt. Diese habe lediglich eine Leistung von 72.000 m³/Tag. Mit dem Neubau werde den gestiegenen Bevölkerungszahlen in Luxemburg und dem dadurch entstehenden höheren Verbrauch an Trinkwasser Rechnung getragen.

Die Sebes versorgt etwa 90% der heimischen Bevölkerung mit dem lebenswichtigen Gut. 79 von insgesamt 102 Gemeinden Luxemburgs bekommen über die jeweiligen interkommunalen Netzwerke wie DEA, SES, SEC, Sidere sowie die Stadt Luxemburg – zusätzlich zu ihren eigenen Quellen – Trinkwasser aus dem Stausee im Norden des Landes geliefert. Die Talsperre der Sauer wurde 1959 in Betrieb genommen und stellt das wichtigste Rückgrat in der Versorgung des Landes dar.

50 Jahre Trinkwassereinspeisung

Neben dem Neubau wird außerdem aktuell an einem neuen Pumpwerk 500 Meter flussabwärts der Staumauer gebaut. In Zukunft soll von dort aus das so entnommene Wasser in den bestehenden Hauptbehälter in Eschdorf gepumpt und später in der neuen Anlage aufbereitet werden. In diesem Zusammenhang wurde neben einer neuen Versorgungsleitung zwischen der Entnahmestelle und der im Bau befindlichen Anlage außerdem eine zusätzliche Leitung in Richtung Grosbous errichtet.

Diese Versorgungsleitung wurde nun am Freitag von den beiden Ministerinnen in Beisein zahlreicher Ehrengäste aus der Politik eingeweiht. Insgesamt verfügt der Versorger über ein eigenes Leitungssystem von alleine 175 Kilometern Länge, um die Kundenbehälter mit Trinkwasser zu füllen. Gleichzeitig feierte man am Abend auch 50 Jahre Trinkwassereinspeisung durch die Sebes.

Innenministerin Taina Bofferding sprach davon, dass Trinkwasser in die öffentliche Hand gehöre. Bei der Sebes handelt es sich um ein interkommunales Gemeindesyndikat, an der auch der luxemburgische Staat beteiligt ist. Umweltministerin Carole Dieschbourg lobte derweil die hohe Qualität und strich besonders die Verpflichtung zum Schutz dieser wichtigen Ressource hervor.

Die Arbeiten an dem Großprojekt in Eschdorf sollen 2022 ihren Abschluss finden. Als Kostenpunkt wurden bisweilen 166 Millionen Euro veranschlagt.