Polizisten haben am Sonntagabend am Grenzübergang in Wasserbillig einen mutmaßlichen Fahrzeugdieb gestellt, nachdem ein in Deutschland als gestohlen gemeldeter Bus in der rue du Parc in Mertert mit falschen Kennzeichen gefunden wurde.

Beamte der Polizei haben am Sonntagabend an der Grenzbrücke in Wasserbillig einen Mann festgenommen. Er wird verdächtigt, einen Bus in Deutschland gestohlen zu haben. Dieser soll mit falschen Kennzeichen aus Deutschland versehen gewesen sein.

Der Bus wurde den Beamten am Sonntag um 18 Uhr in der rue de Parc in Mertert gemeldet. Der Tatverdächtige konnte kurz danach am Grenzübergang gestellt werden. Er wurde am Montagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Der Bus konnte seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden.