Von Lucien Montebrusco

Wie die meisten Kommunen gehört auch Kayl dem interkommunalen Syndikat für Datenverarbeitung (SIGI) an. Über diesen verwalten die Gemeinden ihre Konten. Bisher wurden auch die Gehälter der Beamten und Angestellten von Kayl abgewickelt. Das soll sich jedoch in Zukunft ändern. Das von SIGI zur Verfügung gestellte Programm entspreche nicht mehr den Bedürfnissen der Personalabteilung der Gemeinde, hieß es am Donnerstagmorgen während der Ratssitzung. Den Räten lag ein Vertrag zur Nutzung einer anderen Software vor.

DP-Rat Romain Becker fragte daraufhin, ob man denn überhaupt noch Mitglied im SIGI bleiben müsse – wenn die Kommune nämlich auf andere Dienstleister zurückgreife, sei das ja überhaupt nicht mehr nötig. Unterm Strich zahle man dann nämlich gleich mehrfach, so der Oppositionspolitiker. Das kommunale Syndikat zu verlassen, sei keine Option, meinte jedoch Marc Lukas („déi gréng“), schließlich laufe die Verwaltung der Finanzen über dessen System. Lukas räumte jedoch eine gewisse Trägheit aufseiten vom SIGI ein. Da müsse man nochmals nachhaken. Auch Bürgermeister John Lorent (LSAP) wollte die Mitgliedschaft im SIGI nicht infrage stellen. Seiner Meinung nach sollten alle Gemeinden des Landes in diesem Syndikat zusammenarbeiten. Besonders kleinere Kommunen wie Kayl könnten nicht auf das SIGI verzichten. Tatsache sei jedoch, dass das Syndikat in einzelnen Fragen nicht immer schnell reagieren würde.

65.135 Euro für lokale Vereine

Eine längere Diskussion entwickelte sich beim Thema kommunale Zuwendungen für die lokalen Vereine. 65.135 Euro stellte die Gemeinde den Klubs dieses Jahr zur Verfügung. Vereinen aus dem kulturellen, sportlichen und Freizeitbereich steht ein Basissubsid und je nach Tätigkeit eine weitere Zuwendung zu. Für Jugendarbeit fließt nochmals Geld. CSV-Rat Camille Thomé brachte die Diskussion mit seiner Forderung einer Erhöhung der Basiszuwendung um 1.000 Euro pro Verein ins Rollen. Einen entsprechenden Vorschlag möge er doch bei der anstehenden Haushaltsdebatte vorlegen, so Bürgermeister Lorent. Der Schöffenrat sei offen für Gespräche. Doch dabei sollte es nicht bleiben.

Das gesamte Subsidienreglement müsse überarbeitet werden, so die einhellige Meinung im Gemeinderat. Vorschläge für Subsidien an die jeweiligen Vereine bereiten derzeit die Sport- und Kulturkommissionen getrennt vor. So kommt es, dass Jugendarbeit unterschiedlich gefördert wird. Beide Ausschüsse sollten sich besser abstimmen, meinte LSAP-Rat Marco Lux. Romain Becker sprach sich für eine Erhöhung der Subsidien aus, seien diese doch niedriger als in den Nachbargemeinden.

Den Vorwurf allzu geringer Beträge wies Schöffin Viviane Petry („déi gréng“) zurück, schließlich unterstütze man die Vereine auf vielfältige Weise, etwa durch die Bereitstellung von kommunalen Diensten oder durch die Übernahme einer Schirmherrschaft bei Veranstaltungen. Ihre Partei spreche sich jedoch für Transparenz und klare Kriterien bei der Subsidvergabe aus, so Petry. Auch Lorent unterstützte die Idee, das Vergabesystem zu überdenken. Die Teilnahme der Vereine an öffentlichen Veranstaltungen sollte jedoch weiterhin ein Kriterium für die Höhe der finanziellen Hilfe sein.

Waldweg auf dem „Millebierg“

Auf Initiative der DP-Fraktion diskutierte der Rat erneut das rechtlich zweifelhafte Anlegen eines Waldweges auf dem „Millebierg“. Die DP hatte die Frage bereits 2012 und 2014 aufgeworfen. Im Oktober hatte dann das soziokulturelle Radio das Thema aufgegriffen. Es geht dabei um einen Weg, den die staatliche Natur- und Waldverwaltung (ANF) in diesem Areal anlegen ließ. Das Gelände gehört dem Staat. Dabei wurde auch Bauschutt verwendet. In der Zwischenzeit läuft bei der Verwaltung eine interne Untersuchung, soll der Weg ja ohne Genehmigung errichtet worden sein. Bürgermeister John Lorent wies alle Verantwortung zurück. Die Gemeinde sei zu keinem Zeitpunkt um eine Genehmigung oder ein Gutachten gebeten worden. Diese Sache betreffe allein den Staat als Besitzer und die verantwortliche staatliche Behörde. Wir werden in einem getrennten Beitrag auf dieses Thema zurückkommen.