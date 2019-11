Aus den Gemeindewahlen 2017 ging er als Erstgewählter in der Gemeinde Schieren hervor. Die Rede geht vom damals 23-jährigen Eric Thill. Da er sich zu diesem Zeitpunkt dazu entschlossen hatte, einen ersten Fuß in die Arbeitswelt zu setzen, verzichtete er auf das Amt des ersten Bürgers. Nach der kürzlichen Demission von Bürgermeister André Schmit, der 2017 nur Fünftgewählter war, kam er nun doch dem Willen der Bürger nach und übernahm das Amt des Gemeindevaters, trotz seines weiteren Studiums an der Universität Luxemburg.

„Bürgermeister zu sein, ist mir eine Ehre und es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich sei nicht doch etwas stolz darauf, doch ich werde mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben, das habe ich mir geschworen“, so ein sehr entschlossen wirkender junger Mann, der mit nun 25 Jahren Luxemburgs jüngster Bürgermeister ist.

Der Gemeinderat Schieren war in den letzten Jahren nie so richtig zur Ruhe gekommen. Allzu oft wurde nicht der Ball, sondern der Mann gespielt. Es gab viele persönliche Animositäten, unter denen so manche Entscheidungen über Projekte zu leiden hatten. „Trotz dieser vorherrschenden Spannungen habe ich 2017 kandidiert, da ich der Meinung war, dass man als junger Bürger verschiedene Themen ganz anders anfasst und dazu noch frischen Wind in die Gemeindeführung bringen kann. Obschon ich politisch engagiert bin (Anm. d. Red.: Thill ist seit 2018 Mitglied der DP), bin ich aber der festen Überzeugung, dass die Politik in einer kleinen 2.000-Seelen-Gemeinde wie Schieren nichts zu suchen hat“, so Eric Thill.

Der junge Mann saß die letzten beiden Jahre neben Tessy Kries und Bürgermeister André Schmit im Schöffenrat. „Wir haben gut zusammengearbeitet, obwohl es auch die eine oder andere Unstimmigkeit gab. Doch das ist nichts Ungewöhnliches in einer Demokratie. Es gab Projekte, wo es doch große Meinungsverschiedenheiten gab, so zum Beispiel zur geplanten „Maison relais“ oder beim allgemeinen Bebauungsplan. Es gibt aber auch positive Beispiele, wie, um nur dieses zu nennen, die Renovierungspläne für den alten Festsaal im Kern der Ortschaft.“



Er werde sich voll und ganz dafür einsetzen, dass die Zusammenarbeit im Gemeinderat diese Bezeichnung wieder verdient. Er studiere im Moment zwar noch an der Uni Luxemburg, wo er in den nächsten Monaten einen Master II in „Gouvernance européenne“, oder anders ausgedrückt in auf Europa ausgelegte Politikwissenschaften abschließen will, „doch dank der großartigen Unterstützung meiner Familie, meiner Freundin und der Hilfe der beiden Schöffen Camille Pletschette und Ben Pierrard ist es mir nicht bange, dass ich beides schaffe.“

Prioritäten

Auf die Prioritäten angesprochen, die er sich für die nahe Zukunft gesetzt hat, antwortet Eric Thill sehr entschlossen: „Ein bereits angestrebtes Projekt, das mir besonders am Herzen liegt, betrifft ein neues Schulgebäude mit angeschlossener „Maison relais“ und Kindertagesstätte. Des Weiteren wollen wir dem Dorfkern einen neuen Charakter geben, das heißt, der alte Festsaal und die alte Schule sowie die bestehende Halle entlang der Eisenbahnlinie sollen weichen und einem zentralen Dorfplatz und einem neuen Bau Platz machen. Der Kern der Ortschaft soll auf diese Weise wieder belebt werden.“

Was die Ausgrabungen an der Römervilla entlang der B7 anbelangt, so begrüßt Eric Thill den von Fachleuten geäußerten Wunsch, dort eventuell ein Museum zu errichten. „Das, was dort ans Tageslicht gebracht wurde, ist schon erstaunlich und wohl einmalig in der Region, und dabei sind schätzungsweise erst 11 Prozent der gesamten Anlage freigelegt. Am 24. Januar ist ein Treffen mit unter anderem den Ministern für Kultur, Tourismus, Finanzen, Umwelt und Wohnungsbau vor Ort vorgesehen. Ich unterstütze jedenfalls alle möglichen Pläne, diesen Ort zu schützen und ihn gegebenenfalls touristisch aufzuwerten.“

Auf seiner Wunschliste stehen weiter der Ausbau des Glasfasernetzes, die konsequente Instandsetzung des Wasserversorgungs- und des Kanalisationsnetzes, der weitere Einsatz im Sinne des Klimapaktes, usw. Außerdem soll die zum Teil noch bestehende Baumallee sowie die im Zweiten Weltkrieg zerstörte Brücke zwischen Schieren und dem Schloss Birtringen wieder angelegt bzw. aufgebaut werden.

Verkehr und „Nordstad“

Was den innerörtlichen Verkehr anbelangt, so spricht Eric Thill von einigen Problemen zu den Hauptverkehrszeiten, die aber vor allem dem alltäglichen Stau rund um Ettelbrück und dem Rückstau auf der B7 an Schieren entlang bis nach Colmar-Berg zu „verdanken“ seien. Immer mehr Autofahrer, die in Richtung Norden unterwegs sind, würden zu eben diesen Spitzenstunden die A7 bereits in Höhe von Colmar-Berg verlassen und sich ihren Weg durch Colmar-Berg und Schieren suchen. Deshalb begrüßt er die Tatsache, dass die B7 trotz der Ausgrabungen an der bereits erwähnten Römervilla eine zusätzliche Fahrspur erhalten soll. Dies könnte den Verkehr flüssiger gestalten und dazu beitragen, dass der Durchgangsverkehr im Dorfkern wieder abnehme.

Zum Thema geplante „Nordstad“-Fusion (Ettelbrück, Schieren, Erpeldingen/Sauer, Diekirch, Bettendorf) gab Eric Thill zu verstehen, dass er keinesfalls Entscheidungen über die Köpfe der Bürger hinweg mittragen werde. Die Ängste, Probleme und Ideen der Einwohner müssen in die Diskussionen um eine eventuelle Fusion mit einfließen. „Für unsere Gemeinde heißt es unter anderem auch, den Dorfcharakter unbedingt beibehalten zu können. Zudem darf die Lebensqualität in unserer Kommune keinen Schaden durch eine eventuelle Fusion davontragen, sondern im Gegenteil, die Lebensqualität muss durch einen solchen Schritt verbessert werden.“

Drei Wünsche offen

Wenn er drei Wünsche offen hätte, fragten wir Eric Thill zum Schluss unseres Gesprächs, wie würden die aussehen? „Ich wünsche mir wieder Ruhe in unserer Gemeinde, damit wir alle zusammen – und hier schließe ich jeden Bürger mit ein – eine nachhaltige und weitsichtige Gemeindepolitik machen können, um die Lebensqualität in unserer Gemeinde erhalten bzw. ausbauen zu können. Mein zweiter Wunsch wäre, dass wir zusammen im Sinne aller, wirklich aller Bürger arbeiten können, egal welchen Alters oder welcher Nationalität. Was nun meinen dritten Wunsch anbelangt, möchte ich eigentlich meinen ersten wiederholen, denn in den nächsten Jahren in Ruhe konstant im Interesse der Einwohner Schierens arbeiten zu können, liegt mir besonders am Herzen.“

Foto: Roger Infalt/Editpress