Keine Gigaliner auf Luxemburgs Straßen

Ob dies so bleibt, wollte die Abgeordnete Claudia Dall'Agnol (LSAP) in einer parlamentarischen Anfrage von Nachhaltigkeitsminister François Bausch (Déi Gréng) wissen. Bausch bestätigte in seiner Antwort, dass es hierzu Diskussionen um eine Direktive auf europäischem Niveau gegeben hat. Diese soll eine bereits bestehende aus dem Jahr 1996 abändern, welche die maximale zugelassene Größe und Gewicht im internationalen Verkehr regelt.

Die europäische Kommission hatte zuerst vorgeschlagen, Gigaliner für grenzüberschreitende Transporte zuzulassen. Dieser Vorschlag hat jedoch keine Mehrheit im Rat erreichen können. Deswegen bleibt der grenzüberschreitende Verkehr der VLL (véhicules longs et lourds) weiterhin verboten.

Luxemburg habe sich laut Bausch stets gegen die Zulassung solcher Lastkraftwagen eingesetzt. Die Präsenz der VLL hätte negative Folgen für die Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer, vor allem im innerstädtischen Straßenverkehr.

Zur Zeit würde eine Analyse der Straßeninfrastruktur unternommen, um zu prüfen, ob das Straßennetz überhaupt für solche Gigaliner geeignet ist. Ein gewöhnlicher Kreisverkehr, beispielsweise, würde die Anforderungen nicht erfüllen.

Bislang sei erst eine Anfrage für die Zulassung eines Gigaliners eingegangen. Bausch unterstreicht, dass die VLL die Anzahl der Schwertransporte auf unseren Straßen noch erhöhen würde. Die Regierung setzt sich dafür ein, den Warentransport von der Straße auf das Schienennetz und auf die Schifffahrt, ökologischere Beförderungsarten, zu verlegen.

Lastwagen, die länger sind als bisher im luxemburgischen Straßenverkehr zugelassen, werden oft Gigaliner genannt. Aktuell dürfen Lastzüge eine Länge von bis zu 18,75 Metern und ein Gesamtgewicht von höchstens 40 Tonnen haben. Gigaliner sind mit 25,25 Metern deutlich länger und bis zu 60 Tonnen schwer.

Die Spediteure hoffen auf eine schnelle Zulassung der Riesenlaster in Europa. Während in einen bisherigen Sattelzug 34 Paletten passen, soll ein Riesenlaster 53 tragen können. Wo heute drei Lastwagen pro Tag unterwegs sind, sollen es künftig zwei Gigaliner sein.