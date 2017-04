Gemütlicher Lauf durch die Natur

Das eher kühle Wetter hielt kaum jemanden von der Teilnahme ab, im Gegenteil. Waren es vergangenes Jahr noch um die 500 Teilnehmer, so zählte der Lauf am Sonntag 600 Teilnehmer. Rund 400 Erwachsene und 200 Kinder gingen an den Start der verschiedenen Strecken.

Auf die Kids wartete mit dem Yuppi-Mini-Naturlaf ein Lauf von 1 km durch die freie Natur, für Erwachsene standen Strecken von 5 und 10 km Länge quer durch den Wald zur Auswahl. Nicht nur Erwachsene oder Jugendliche beteiligten sich am Lauf, Kleinkinder erkundeten die Strecke in Baby-Jogger Kutschen und auch so manche Vierbeiner waren mit von der Partie.

An den Start gingen nicht nur Läufer, auch Nordic Walker und einige Wanderer begaben sich auf den Parcours, für sie standen der pure Genuss der Waldluft und das Konzert der Vögel im Mittelpunkt. Abseits vom Verkehrschaos und Stressleben in einer Stadt ist ein Spaziergang oder ein gemütlicher Lauf durch den Wald nicht nur schön sondern auch noch entspannend, so Julia, eine der Teilnehmerinnen.

Beim „Laf fir d’Natur“ ging es nicht um einen Wettbewerb mit einer Stoppuhr sondern um die sportliche Betätigung in der freien Natur und die finanzielle Unterstützung der Umweltschutzorganisation „natur&ëmwelt a.s.b.l“. Der Erlös der Veranstaltung kommt verschiedenen Projekten zum Erhalt der Biodiversität zugute.

Auch junge Sportler konnten neben dem 1-km Lauf ihre Ausdauer und Fitness verbessern, dies mit verschiedenen Leichtathletikateliers des CSL die in der freien Natur rund um das Gelände organisiert wurde.

Nebst der sportlichen und gesunden Tätigkeit in der Natur, demonstrierten die Teilnehmer ihr Engagement für die Natur und den Erhalt der Biodiversität und somit den Erhalt der Lebensqualität.