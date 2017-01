Alle Jahre wieder ...

Ob im Garten oder auf dem Balkon: Am kommenden Wochenende können die Luxemburger Vogelliebhaber wieder an der alljährlichen Zählung der gefiederten Freunde teilnehmen. Dabei sollen die Teilnehmer alle Vogelarten sowie deren jeweilige Anzahl genau aufschreiben. Zu diesem Zweck stellt „natur&ëmwelt“ ihnen ein Online-Formular (mit u.a. einem Fotokatalog der häufigsten Vogelarten im Winter) zur Verfügung. Man kann das Dokument auf der Internetseite www.naturemwelt.lu herunterladen. Jeder Teilnehmer an der Aktion nimmt an einer Verlosung teil, wo 25 interessante Preise auf die Gewinner warten. Teilnahmeschluss ist der 13. Februar.

Ziel der Zählaktion ist es, die hierzulande am häufigsten vorkommenden Vogelarten zu identifizieren und die Vogel-Bestände einzuschätzen. Im letzten Jahr war die Kohlmeise der häufigste Vogel in Luxemburg. Sie wurde in 90 Prozent der Gärten beobachtet. Die Amsel wurde in 88 Prozent und die Blaumeise in 80 Prozent der Gärten der Teilnehmer der Wintervogelzählaktion gesichtet. Mit durchschnittlich neun Vögeln pro Garten war der Haussperling indes der zahlreichste Besucher.

Die Zahl der Vögel hängt von der Lage und Beschaffenheit des Gartens ab und von der Präsenz einer Futterstelle (vorzugsweise Futtersäulen oder Futtersilos). Im Winter besuchen viele Vogelarten die Terrassen, Balkons und Gärten, auf der Suche nach Essbarem.

Nun gilt es aber, bei der Fütterung der Tiere einige Regeln zu beachten. Eine Vogelfütterung sollte regelmäßig erfolgen. Besonders am frühen Morgen und am Vorabend sollte Nahrung für die Vögel vorhanden sein. Es wird auch geraten, den Vögeln ambrosiafreies Futter zu geben. Obst, Rosinen und Äpfel stellen indes kein Problem dar. Brot hingegen sollte man nicht verfüttern.