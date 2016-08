Zum Gedenken an die "Zwangsrekrutéierten"

Am 30. August 1942 hatten die deutschen Besatzer Luxemburgs eine "Großkundgebung" einberufen. Viele Luxemburger ahnten schon was der Gauleiter Gustav Simon verkünden wollte. Seit das Großherzogtum im Mai 1940 besetzt wurde befürchteten viele die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht.

Der Gauleiter wollte diese Befürchtungen zerstreuen und von seinen wahren Absichten ablenken. Fast ein Jahr vor dieser "Großkundgebung", am 21.10.1941 sagte er:Diese Rede hielt er vor der Schlacht um Stalingrad. Danach hatte sich das Kriegsglück für die Deutschen gewendet, sie waren ab dem Moment in der Defensive. Nun wurden frische Soldaten, auch "üble Zeitgenossen“, dringend gebraucht. Im Artikel 45 der Haager Landkriegsordnung von 1907 heißt es:Ehe die allgemeine Wehrpflicht in Luxemburg ausgerufen werden konnte, musste das Großherzogtum in das Deutsche Reich eingegliedert werden, um den Anschein des Respekts der Haager Landkriegsordnung zu wahren.

Dies geschah dann auch. Im Reichsgesetzblatt wurde die Eingliederung in das Deutsche Reich von Elsass, Lothringen und Luxemburg dekretiert. Die Veröffentlichung dieses Blattes wurde in Luxemburg jedoch verboten. Die Besatzer schafften es aber nicht diese Information aus Luxemburg fernzuhalten. In Belgien wurden daraufhin heimlich 10.000 Flugblätter gedruckt, die die Bevölkerung zum Generalstreik aufrufen, wenn die Wehrpflicht eingeführt werden würde.

Am 30.08.1942 war der denkwürdige Tag gekommen. In der eilig einberufenen "Großkundgebung" informierte der Gauleiter die Bevölkerung über den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit für "bewährte Luxemburger". Mit der deutschen Staatsangehörigkeit wurde die Wehrpflicht sozusagen automatisch eingeführt. Die Eingezogenen bekamen am Tage ihres Eintrittes in die Wehrmacht die deutsche Staatsangehörigkeit. Als Reaktion auf diese Verkündung rief die Reststenz den Generalstreik aus.

Ein Drittel der Wehrpflichtigen ist an der Ostfront umgekommen, ein Drittel der Zwangseingezogenen schaffte es, sich dem Wehrdienst zu entziehen. Im ganzen Land gab es Verstecke für die Refraktäre, die von Widerständlern versorgt wurden. Andere Fahnenflüchtige wurden über die Grenzen gebracht und versuchten, in alliierte Armeen zu kommen. Einige Verstecke wurden entdeckt und die Insassen in Konzentrationslager überstellt.

Am Dienstag, dem 30. August 2016 wurde in Luxemburg an diese dunkele Zeit gedacht. Auf dem "Kanounenhiwwel" in Luxemburg Stadt organisierte die "Fédération des Enrôlés de Force Victimes du nazisme" eine Gedenkfeier für die Zwangsrekrutierten. Vertreter der Regierung, der Gemeinde Luxemburgs und von Organisationen die sich der Erinnerung widmen legten bei der ewigen Flamme Blumenkränze nieder.