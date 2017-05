"Niddeschgaass" für Alle

Bürgermeister Dan Biancalana eröffnete am Freitag das "Shared Space" mitten im Düdelinger Zentrum. Zahlreiche Politiker und Kinder der Stadt wohnten der feierlichen Eröffnung bei. Die Wiedereröffnung der avenue G.D. Charlotte in Düdelingen am Freitag dürfte so ziemlich jeden Ladenbesitzer erfreuen. Durch die Dauerbaustelle in der "Niddeschgaass" sind den Geschäftsleuten die Kunden weggelaufen. Einige Traditionsläden berichteten von Einbußen über 60 Prozent.

Bei "Shared Space" handelt es sich um ein neues verkehrsberuhigendes Konzept aus den Niederlanden. Charakteristisch für solche Zonen ist der komplette Verzicht auf die üblichen Verkehrszeichen, stattdessen sind alle Verkehrsteilnehmer (Autos, Fahrräder, Passanten) gleichberechtigt und nur die üblichen Vorfahrtsegeln gelten.