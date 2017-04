Abenteuer Hauptstadt

Landesweit steigt die Zahl der Touristen, die das Großherzogtum entdecken wollen. 2015 und 2016 waren „tolle Jahre“ lobte die Staatssekretärin für Wirtschaft, Francine Closener, und „die positive Tendez scheint sich auch 2017 fortzusetzen“. Einen Teil dieser Erfolgsgeschichte wird auch von der Hauptstadt getragen. Denn ob Geschichte, Kultur oder Abenteuer - Luxemburg Stadt hat viel zu bieten.

Natürlich haben aber auch die umliegenden Regionen für Touristen und interessierte Bewohner so einiges in petto. Besonders die Moselgegend und das Müllerthal profitierten von der Förderung der letzten Jahre. Wer genaueres erfahren möchte, was im Norden, Süden, Osten und Westen des Landes so alles los ist und wo man was erleben kann, der ist zu den beiden Schnuppertagen am Osterwochenende eingeladen. Auf der Place d‘Armes in der Hauptstadt präsentieren sich am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr das Luxembourg City Tourist Office und die verschiedenen regionalen Fremdenverkehrsämter (ORTs). Bei viel Musik und guter Laune ist eines ganz sicher: Luxemburg ist alles andere als langweilig.