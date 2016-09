Funky Esel

Beim Open-Air-Musikfestival werden neben einer Vielzahl an angesagten luxemburgischen Bands wie Seed to Tree, Fox, de Läb, Tuys auch internationale Gäste wie The Curious Incident (UK) und Faber (CH) auftreten. Von 13 bis 3 Uhr bietet das Open-Air-Musikfestival auf zwei Bühnen Konzerte mit insgesamt 16 Bands. Neben der Musik erwartet die Besucher ein umfangreiches Rahmenprogramm mit zahlreichen Marktständen, leckeren Imbissen, frischen Cocktails, Eselreiten, Slackline und SNJ-Upcycling-Ateliers.

Das Festival wird organisiert von der Pfadfindergruppe Saint-Benoît Clervaux. Der Erlös der Veranstaltung kommt der Vereinigung "Guiden a Scouten fir ENG Welt" zugute, die nachhaltige Entwicklungsprojekte in Zusammenarbeit mit Organisationen aus verschiedenen Entwicklungsländern durchführt, unter anderem im Senegal, Niger und in Bolivien. Regelmäßig sind luxemburgische Pfadfinder für Camps in den Partnerländern vor Ort und arbeiten an den verschiedenen Projekten mit.