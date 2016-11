Kontaktlose Kreditkarten nicht ohne Risiko

Schnell, einfach, bequem - aber auch sicher? Kontaktlose Kreditkarten sind mittlerweile auch in Luxemburg in Umlauf. Sie vereinfachen den Zahlvorgang in Geschäften oder das Abheben von Geld am Bankomat, da sie nicht mehr in das entsprechende Gerät eingeführt werden müssen. Es reicht bereits wenn die Karte in der Nähe dieser Geräte ist, damit die Transaktion durchgeführt werden kann.

Allerdings ist dies genau der Moment, in dem das größte Risiko besteht. Während dem Austausch der für die Transaktion nötigen Informationen wird eine Funkverbindung zwischen dem Gerät und der Karte aufgebaut, die auch von fremden Lesegeräten empfangen werden kann. Somit kann ein Dritter mit genügend krimineller Energie, ausgestattet mit dem erforderlichen Lesegerät samt bereits verfügbarer Schnüffelsoftware die Daten der Kreditkarte abgreifen und später verwenden.

Der ULC rät daher den Besitzern kontaktloser Kreditkarten dazu, auf ihr unmittelbares Umfeld zu achten, wenn sie ihre Karte benutzen. Vor allem dann, wenn sich an der Kasse eine Warteschlange gebildet hat. Zudem weist die Verbraucherschutzorganisation darauf hin, dass die Kontaktlos-Funktion auf Wunsch auch von der Bank deaktiviert werden kann.