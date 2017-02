Feierliche Diplomüberreichung

In der hauptstädtischen Philharmonie wurden am Sonntagmorgen die "Diplômes de fin d’apprentissage" (DAP) und die "Diplômes de la Promotion du Travail" von Arbeitsminister Nicolas Schmit und Bildungsminister Claude Meisch überreicht. S.A.R. Erbgroßherzog Guillaume, der von den Ministern empfangen wurde, richtete ebenfalls lobende Worte an die Laureaten.