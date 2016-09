Polizist bleibt in U-Haft

Die beiden Personen hatten vorher an einer Wanderung teilgenommen und besuchten dann den Bruder der Frau, einen Polizisten. Plötzlich wurde ihnen schlecht, sie verloren das Bewusstsein und starben.

Der Fall ist mysteriös. Schnell wurde über schlechtes Essen oder Gift in einem alkoholischen Getränk spekuliert. Am Mittwoch wurde die Umgebung des Tatorts von der Polizei durchkämmt. Am Donnerstag dann wurde der Bruder des Opfers festgenommen. Am Freitag wurde er dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, „den Tod seiner 29-jährigen Schwester und deren 31-jährigen Freundes herbeigeführt zu haben“. Er soll das Essen des Paares vergiftet haben. In der Umgebung der Wohnung wurde laut Medienberichten eine Ampulle gefunden, die diesen Verdacht erhärte, heißt es. Das Gift soll aus dem Darknet stammen.

Nun soll der Verdächtige aber laut Wort einem Kollegen gesagt haben, er habe das Fläschchen gefunden, gedacht, es handele sich um Magentropfen, und es dann weggeschmissen. Auch wenn diese Aussage Fragen aufwirft, würde sie eher ein Indiz für die Unschuld des jungen Polizisten darstellen. Außer er wollte eine falsche Spur legen. Auf jeden Fall hat er den Fund nie bei den Ermittlern gemeldet. Das tat ein anderer.

Die Staatsanwaltschaft gibt sich nach wie vor zugeknöpft. Die Ermittlungen würden laufen, erklärte Justizsprecherin Diane Klein, ohne weitere Details preiszugeben. Der Beamte wurde inzwischen vom aktiven Polizeidienst suspendiert.