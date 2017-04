Mann angeschossen

In den frühen Morgenstunden ging bei der Polizei in Luxemburg ein Notruf rein. Zehn bis 15 Personen waren auf einem Parkplatz in der rue de Hollerich aneinandergeraten.

Als die Beamten am Tatort eintrafen hatte sich die Lage wieder beruhigt. Allerdings war ein Mann während der Auseinandersetzung angeschossen wurde. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Notrufnummer 113 zu melden.