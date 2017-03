"Von Frau zu Frau": Das nächste Fettnäpfchen

Ein Flyer der CSV-Frauen Süden und Roeserbann sorgt in den sozialen Medien für Aufregung. Darauf wird eine Veranstaltung für Frauen der CSF Akademie beworben. Hier soll laut Flyer weiblichen CSV-Politikern beigebracht werden, wie sie sich anziehen sollen, wie sie auf jemanden zugehen sollen und was sie sagen sollen.

Die Veranstaltung kam in den sozialen Medien nicht besonders gut an. Eine Facebook-Nutzerin fragte beispielsweise, ob "die Frauen bei der CSV sich denn nicht benehmen könnten". Eine weitere Kommentatorin schrieb: "Laut CSV brauchen Frauen extra Unterstützung in ihrer Verhaltensweise, wenn sie in der Politik sind... Den Männern wurde das ja in die Wiege gelegt".

Für weitere Kritik sorgen die beiden Sätze: "Et ass net wat ee seet, mee wéi een et seet". Die Internetnutzer weisen darauf hin, dass es in der Politik sehr wohl eine Rolle spielt, was man sagt . "Top Message", schrieb so beispielsweise eine Frau auf sarkastische Weise. Der Flyer wurde bereits von der Satireseite " Eemol de Mount " aufgegriffen.Es wäre nicht das erste Mal, dass in Luxemburg eine große Partei über die Darstellung der Frauen in der Politik stolpert. Im Herbst vergangenen Jahres hatte die Frauensektion der LSAP die sogenannte "Posche"-Kampagne gestartet. Die Nutzer in den sozialen Medien hatten die Kampagne heftig kritisiert, weil sie sich lediglich auf Clichés beschränkte. ( ►Link