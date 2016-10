Zucchero bringt die Rockhal zum Beben

"Senza una donna", "Baila (Sexy Thing)", "Diamante", "Everybody’s Got to Learn Sometime" – die Liste der Zucchero-Hits ist lang. Mit über 30 Jahren Karriere auf dem Buckel und mehr als 40 Millionen verkaufter Tonträger rockt Italiens Superstar nach wie vor die Bühnen.

Am Freitagabend trat er vor ausverkaufter Halle in der Rockhal auf und gab u.a. Songs aus seinem neuen Album "Black Cat" zum Besten.

In unserer Bildergalerie hat das Tageblatt die schönsten Momente eingefangen.