"Leseratte trifft Bücherwurm"

Auch in diesem Jahr konnten die Organisatoren einen großen Erfolg mit vielen Besuchern verzeichnen. Beim Büchermarkt in Differdingen handelt es sich um eine Zusammenarbeit der Differdinger Bibliothek mit der Vereinigung „Liesen zu Deifferdeng“ (Association pour la promotion de la lecture), mit Fio Spada (Verantwortliche der Differdinger Bibliotheque municipale und Präsidentin der Vereinigung Liesen zu Deifferdeng) an der Spitze.

An der 8.Auflage dieses Marktes nahmen am Wochenende 34 Aussteller teil, stolze 82 Tische waren randvoll mit Büchern und Veröffentlichungen unterschiedlicher Autoren bespickt. Zu den Ausstellern gehörten neben den Autoren auch Buchhandlungen, Herausgeber sowie etliche private Aussteller. Zu den Letzteren zählten karitative Organisationen wie u.a. „ Handikapeiert Kanner“, "Make a Wish" oder aber „Deieren an Nout“.

Bei den Autoren waren u.a. Jean-Marie Backes (ehemaliger Tageblatt-Redakteur und Autor), Chantal-Rose Scotto, Raymond Boon, Sarah Verlaine, Miyama Marie-France, Sandra Hartung-Da Cruz und Vanessa Staudt vor Ort, um ihre Werke den Besuchern vorzustellen und mit aufschlussreichen Informationen Rede und Antwort zu stehen. Fio Spada gab einige Informationen über den Verlauf des Büchermarktes preis.

Während des ganzen Wochenendes fanden reichlich Animationen statt. Wer beim literarischen Quiz mitmachte, hatte die Chance auf 13 Kinotickets (Hauptpreis) oder eine prallgefüllte „Corbeille“ mit luxemburgischen Produkten (2.-und 3.Preis). Grosses Interesse weckte der Büchermarkt am Samstag bei den Musikschülern, die u.a. am Kinder-Rallye-Quiz teilnahmen, dies mit der Chance auf einen Einkaufsgutschein über 5 Euro.

Die ausgestellten Werke reichten über Luxemburgensia, Kinder-und Kochbücher, Enzyclopädien, Krimis, Wörterbücher und vieles mehr. Am Sonntag fand im Differdinger Zentrum zeitgleich der letzte „Vide-Grenier“ mit Brocante open-air statt. Leider wurden beide Veranstaltungen am selben Wochenende organisiert, dennoch konnten die Veranstalter des „Marché du livre“ einen grossen Erfolg bei Besucherzahl, Ausstellern und Verkauf von Veröffentlichungen verbuchen. Alle Freunde der Fotografie konnten sich auf einem Stand genauste Informationen anlässlich eines Workshops einholen.