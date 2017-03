Zwischen Gimmick und großem Wurf

Um die vergangene Woche von Unterrichtsminister Claude Meisch und Kulturstaatssekretär Guy Arendt vorgestellte Strategie zur Promotion der luxemburgischen Sprache ging es am Mittwoch auf Krautmarkt. Von den Koalitionsvertretern gab es dabei reichlich Lob.

Kampf gegen die Technik



Um die Promotion der luxemburgischen Sprach ging es gestern im Parlament. Zufall oder ein schlechtes Omen? Jedenfalls legte mitten in der Debatte mit einem schrillen Pfeifen die Tonanlage heftigen Protest ein. Erst nach einer rund 30-minütigen Unterbrechung konnte es weitergehen. Irgendwie schien gestern der Wurm in der Technik zu sein. Schon vor der Tonanlage hatte die Abstimmungsanlage den Dienst verweigert.

Von der Oppositionsseite hagelte es allerdings Kritik, die sich damit auch gegen die durchwegs positiven Reaktionen aus der Fachwelt stellte. Vor allem die ADR sah in dem Strategiepapier nicht viel mehr als ein Wahlgimmick.

Rund die Hälfte der 40 Maßnahmen seien nicht neu sondern schon von den vorigen Regierungen in die Wege geleitet oder angedacht worden, bemerkte Martine Hansen (CSV). Sicherlich gebe es auch einige neue, die man natürlich begrüße. Vermissen tue man aber konkrete Ansätze, was sich im Bildungsbereich und im Alltag ändern solle. Genau dort müsse aber die Sprache unterstützt werden.

Fernand Kartheiser (ADR) sprach von dem Versuch der Regierung, sich unter dem Druck von rund 15.000 Petitionären (der Initiator ist mittlerweile Mitglied seiner Partei) über den nächsten Wahltermin zu retten. Das Strategiepapier sei inhaltlich etwas dünn, fand Marc Baum (déi Lénk).

Claude Lamberty (DP) konterte die Kritiken mit dem Verweis auf die ausnahmslos positiven Kommentare von Spezialisten der luxemburgischen Sprache. Natürlich regele die Strategie nicht das letzte Detail. Sie gebe die zentralen Linien vor, die Details auszuarbeiten sei eine der zentralen Aufgaben des vorgesehenen „Kommissar der Luxemburger Sprache“.

Die Festigung der Sprache in der Verfassung sei ein Meilenstein. Auch die Gewissheit, nach einem administrativen Arrangement in Zukunft von EU-Behörden auf einen luxemburgischen Brief eine Antwort auch auf Luxemburgisch zu bekommen sei ein wichtiger Schritt. Alex Bodry (LSAP) betonte, dass die Strategie nach vorne gerichtet ist, dass sie nicht spalte sondern innerhalb der aktuellen Mehrsprachigkeit klar darauf ausgerichtet sei, die luxemburgische Sprache zu stärken. Für normative Texte werde es weiterhin bei Französisch bleiben, erklärt er. Wichtige Texte und Publikationen aber werden auch in Luxemburgisch zur Verfügung stehen, freut er sich.

Vor 25 Jahren noch ein Traum wird auf Belval derzeit ein neuer Stadtteil Realität, bemerkte Yves Cruchten (LSAP) zum Gesetzentwurf über den Tausch von rund 520 ar zwischen den Gemeinden Sassenheim und Esch. Damit werde die Basis für die praktische, administrative Organisation gelegt.Von einzelnen Abgeordneten kam - erwartungsgemäß nach einigen medialen Streitereien in den vergangenen Wochen - in der kurzen Debatte die spitze Bemerkung, dass die beiden Gemeinden dann ja jetzt mit der Namensgebung ihrer Strassen klar kommen dürften.

„Député-Maire“ Roberto Traversini nutze die Gelegenheit, um seinen „Käerjenger“ Homologen Michel Wolter zu einer ähnlichen Transaktion zu animieren. „Damit endlich auch der Eingang des Niederkorner Altersheims, der auf der falschen Seite liegt, zu Differdingen gehört.“ (Glaubt man den Daten des amtlichen „Geoportail“, dann liegt aber wohl etwas mehr als nur der Eigang falsch ...)

Mit großer Mehrheit wurde von den Abgeordneten das Gesetz, das den Weg für die im „accord salarial“ mit der CGFP ausgehandelte, einmalige Prämie in Höhe von einem Prozent des Jahresgehalts zum 1. April ausbezahlt werden kann. Die weiteren Punkte des Abkommens vom 5. Dezember befinden sich noch im legislativen Prozess. Einzig die drei ADR-Abgeordneten stimmten mit dem Hinweis auf die ihrer Ansicht nach schlechte Finanzsituation des Staats gegen die Vorlage.