Ordnung auf dem „Camionnettë-Parking“

Auf ihrer Generalversammlung hatten sich die Escher Geschäftsleute vor zehn Jahren bei der Gemeindeverwaltung über die vielen Lieferwagen beschwert, die abends unter der Woche und an Wochenenden die Parkplätze im Stadtkern besetzen. 600 „Camionnetten“ hatten die Mitglieder des Geschäftsverbands damals an einem einzigen Tag nach 17.00 Uhr gezählt.

Mitte 2009 gab die Stadt Esch sich ein neues „Camionnettë“-Reglement, um die Firmenlieferwagen aus dem Stadtzentrum herauszubekommen. In diesem Zusammenhang mietete die Gemeindeverwaltung von ArcelorMittal und Cloos SA ein Grundstück in der route de Belval, das als provisorischer Abstellplatz für Lieferwagen genutzt werden sollte. Seitdem sind im Escher Zentrum und in den Wohnvierteln tatsächlich weniger geparkte Lieferwagen zu beobachten.

Allerdings hat die Sache auch einen Haken. Der „Camionnettë-Parking“ in der route de Belval wird nicht nur von Firmenlieferwagen genutzt. Zum einen stellen dort auch Pendler ihren Wagen ab, weil der Parkplatz gratis ist. Zum anderen wird das Gelände aus irgendeinem Grund als Mülldeponie genutzt und muss deshalb regelmäßig gesäubert werden. 20 Kubikmeter Müll wurden im Mai 2016 weggeschafft. In Zwischenzeit sieht es auf dem Parkplatz aber wieder aus wie auf einer Müllhalde.

Um dies künftig zu verhindern und um dafür zu sorgen, dass wirklich nur noch Firmenlieferwagen dort parken, hat der Gemeinderat am Freitag einstimmig ein neues Reglement beschlossen. Die Anzahl der Stellplätze wird auf 60 begrenzt, eine Schranke soll künftig den Zugang zum Parkplatz regeln, erklärte Infrastrukturschöffe Henri Hinterscheid (LSAP). Die Firmen, die ihren Wagen dort abstellen wollen, können einen Stellplatz gegen eine Gebühr von 50 Euro pro Monat mieten. Jede Firma hat ein Anrecht auf maximal fünf Parkplätze. Die Fahrer können dann morgens mit ihrem Privatauto auf den Parkplatz kommen und ihren Wagen dort stehen lassen, während sie mit dem Lieferwagen unterwegs sind.

Das Problem der illegalen Müllbeseitigung soll mittels Videoüberwachung gelöst werden, sagte Hinterscheid. Auf Vorschlag von CSV-Rat Georges Mischo soll auch die Beleuchtung auf dem Parkplatz verbessert werden. Alle Fraktionen im Gemeinderat begrüßten das neue Reglement.