Bau der Zufahrtswege hat begonnen

Für den Bau der neuen Haftanstalt für Untersuchungshäftlinge beim „Uerschterhaff“ in der Gemeinde Sanem, in der Nähe der WSA-Hallen, haben kürzlich die Bauarbeiten für die Zufahrtswege begonnen. Die neue Straße führt ab der Ausfahrt der Gewerbezone „um Woeller“ direkt zum neuen Gefängnis auf „Uerschterhaff“. Bei der Ausfahrt „um Woeller“ am CR 110 (Bascharage-Zolver) entsteht ein neuer Kreisverkehr.

Vor drei Monaten hat der Sanemer Bürgermeister Georges Engel die Baugenehmigung für die neue Haftanstalt unterschrieben. Ab 2021 soll das neue Gefängnis für 400 Untersuchungshäftlinge betriebsbereit sein. Der offizielle Name des Gefängnisses wird „Centre pénitentiaire Uerschterhaff“ (CPU) sein, wie Georges Engel dem Tageblatt gegenüber mitteilte.