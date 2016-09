Luxemburg setzt weiter auf Tanktourismus

In der Leudelinger Gewerbezone „Am Bann“ wurde am vergangenen Mittwoch eine weitere Q8-Großtankstelle eröffnet. Es ist die dritte diese Art in dieser verkehrsintensiven Zone. Neben dieser neuen Tankstelle in der Laval-Straße entstehen auch ein Burger King und ein Delhaize-Shop, ein Panos-Shop und eine Auto-Waschanlage. Tankstelle und Geschäfte sind jeden Tag (auch sonntags) und während 24 Stunden täglich geöffnet. Profitieren davon wird vor allem das in der Industriezone beschäftigte Personal, aber auch zahlreiche Einwohner aus der Umgebung, um Einkäufe in den Shops zu tätigen, wie der rege Kundenbesuch bei der bereits präsenten Konkurrenz beweist.

Die Frage ist, wie sich diese neue Tankstelle auf die Verkehrslage auswirken wird. Zu Spitzenstunden kommt es hier, trotz der neuen Aus-/Einfahrt in die Cessinger Straße, immer wieder zu empfindlichen Staus. Der Kreisel am „Fachmaart Steinhäuser“ soll bekanntlich in absehbarer Zeit durch eine Kreuzung mit Ampelanlage ersetzt werden. Ausgebaut werden soll eine weitere, viel angefahrene Q8-Tankstelle in der Luxemburger Straße in Düdelingen-Buringen. Die Tankstelle, die direkt am Kreisel liegt, ist zurzeit wegen Umbaus geschlossen. Das direkt daneben liegende ehemalige Modellbaugeschäft, seit dem tragischen Tod seiner Inhaber geschlossen, soll abgerissen werden. Die Gesamtfläche von Tankstelle/Geschäft wird verdoppelt und beträgt nach dem Umbau 175 m2. Hier entstehen ebenfalls ein Delhaize-Shop und ein Panos-Snack.

Laut Aussagen des Pächters gingen hier vor allem Tabakwaren weg wie warme Semmeln. Die Arbeiten sind im vollen Gang und sollen noch im Dezember dieses Jahres abgeschlossen sein. Weil direkt gegenüber noch weitere Tankstellen bestehen und wegen des enormen Lkw-Verkehrs kommt es an dieser Stelle häufig zu Staus und gefährlichen Verkehrssituationen. Im Zusammenhang mit dem Mega-Kreisel am Autobahnkreuz soll der Kreisel am Eingang zur Stadt einer Kreuzung mit Ampelanlagen weichen. In Planung ist auch der Bau einer neuen großen Tankstelle an der „Liaison Micheville“ in Esch-Belval neben dem bislang permanent leerstehenden Parkhaus. Tankstellen innerhalb von Esch (es bleiben nur noch wenige übrig) sollen definitiv an die Peripherie ausgesiedelt werden.