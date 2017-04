Erster "vide-grenier" der Saison 2017

In Zeiten des Klimawechsels ist die Wiederverwendung von nicht mehr benötigten Gegenständen vorteilhafter als deren Entsorgung in der Mülltonne oder im Sperrmüll. Dieser Trend wird in der breiten Öffentlichkeit immer beliebter. Vorteile der Wiederverwertung gibt es nicht nur für Natur und Umwelt, sondern auch für die eigene Geldbörse.

Nach dem jährlichen Frühjahrsputz in unzähligen Haushalten boten am Sonntag Privatpersonen ihre Secondhand-Artikel zur ersten Auflage des "vide-grenier" der Saison 2017 zum Verkauf an. Bereits in aller Früh und den ganzen Tag über herrschte reges Treiben am Knuedler. Der Wettergott war den Verkäufern und Kunden gut gesinnt, und so konnten unzählige Waren den Besitzer wechseln.