Von der Laufmaschine bis hin zum Reiserad

Das „Conservatoire National de Véhicules Historiques“ in Diekirch widmet sich zur Zeit mit einer Sonderausstellung zur Geschichte des Fahrrads. Vor 200 Jahren erfand Karl von Drais die Laufmaschine und legte im Jahr 1817 damit den Grundstein für eine wahre Erfolgsstory.

Auch wenn es schon vorher muskelgetriebenen Gerätschaften zum Vorwärtskommen gegeben hatte, gilt die nach ihrem deutschen Erdfinder benannte Draisine, - ein einspuriges von Menschenkraft betriebenes Fahrzeug – als Urform des heutigen Fahrrads. Der Laufmaschine fehlten zwar noch die Pedale und sie hatte auch keinen Kettenantrieb, das Gefährt ließ sich jedoch schon lenken. Mit seiner Erfindung legte Karl von Drais, am 12. Juni 1817 damit eine Strecke von immerhin 15 Kilometer Länge zurück.

Die Idee wurde von anderen Erfindern aufgegriffen und in den folgenden Jahren kamen Verbesserung wie der Tretkurbelantrieb hinzu. Ab 1867 sind die Räder dann immer höher geworden und die Zeit des Hochrads begann. Die Hochräder galten als sehr sportlich, boten aber wegen ihre Höhe ein nicht zur unterschätzendes Gefahrenpotential. Schwere Stürze waren daher an der Tagesordnung. Dies bewog den englischer Konstrukteur John Kemp Starley, im Jahr 1884 schließlich ein Sicherheits-Niederrad zu entwickeln. Das „Rover Safety Bicycle“ war mit einem Kettenantrieb ausgerüstet und markierte den Anfang des heutigen modernen Fahrradbaus.

Ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts ist das Fahrrad zum ersten massentaugliche Individualverkehrsmittel geworden. In der Zeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg avanciert das Fahrrad in Europa gar zum wichtigsten Verkehrsmittel der Bevölkerung. Arbeiter und Handwerker nutzen es für ihre Fahrten und Besorgungen. Die Bürger machten Ausflüge damit und es wurden zum Reisen eingesetzt. Auch die Sport des Radrennens fand immer mehr Anhänger.

Mit dem Anstieg des Wohlstands wurde ab den 1950er Jahren das Fahrrad jedoch als wichtiges Verkehrsmittel immer weiter zurückgedrängt. Das Automobil eroberte sich seinen Stellenplatz. In den Schwellen- und Dritte Welt Länder geht dieser Trend zwar langsamer vonstatten, aber auch hier ist der Wandel zu verzeichnen und immer mehr motorbetriebene Fahrzeuge füllen die Straßen.

Der Ölschock in den 1970er Jahren und das wachsende ökologischen Bewusstsein läuteten in den Industrieländer eine kleine Renaissance des Fahrrads ein. Besonders in Großstädten wie Kopenhagen, Amsterdam, San Francisco oder aber auch Paris und Brüssel baut sich seine Bedeutung als Nahverkehrsmittel weiter aus. Fortschrittliche Stadtplaner sehen im Fahrrad ein Lösungsmittel des Verkehrsproblems gegen den weiter ausufernde Anstieg der Automobile.

Die in Diekirch zu sehende Ausstellung zeichnet den Weg des Fahrrads von seinen Anfängen als Laufmaschine des Karl von Drais bis hin zum heutigen Elektrofahrrad nach. An Hand einer ganzen Reihe von Exponaten kann der Besucher die einzelnen Entwicklungsstufen und Verwendungen des Fahrrads erleben. Vom Hochrad über das Rennrad bis hin zum Transportrad und Reiserad wird die ganze Bandbreite dieser genialen Erfindung gezeigt. Die Sonderausstellung ist noch bis zum 27. September im Conservatoire National de Véhicules Historiques 20-22 rue de Stavelot, Diekirch zu sehen. Geöffnet täglich von 10 bis 18 Uhr außer montags.