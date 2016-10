Testen Sie Ihr Wissen!

"D’Dignitéit am Déiereschutzgesetz. Eng nei Chance fir d’Lëtzebuerger Landwirtschaft" ist der Titel eines Rundtischgesprächs, das am Mittwoch Abend um 18.30 Uhr in den Rotunden in Bonneweg stattfindet. Dabei geht es in erster Linie um das neue Tierschutzgesetz.

Mit am Tisch sitzen Landwirtschaftsminister Fernand Etgen, Jérôme Reuter von den "Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer", der Grünen-Abgeordnete Gérard Anzia, Philosophie-Lehrerin Julie-Suzanne Bausch, die Veterinärin Sonja Thill. Konferencier ist der Anwalt Stéphane Decker, die Moderation übernimmt Thorunn Egilsdottir.