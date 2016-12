Versuchter Mord, oder …?

Vor der Diekircher Kriminalkammer stand der in Belgien geborene Jacques P. Dem 63-Jährigen wird folgendes vorgeworfen: Ende Oktober letzten Jahres habe er Morddrohungen gegenüber einer heute 64-jährigen Frau geäußert. Er habe gleichzeitig mit einer Waffe, die er vor den Augen der Frau geladen haben soll, um sie, wie er später aussagte, einzuschüchtern.

Nur kurze Zeit nach seinem ersten Auftritt sei Jacques P. in der Wohnung der Frau in Schimpach aufgetaucht, zu diesem Moment saß sie mit einem Mann (heute 53 Jahre alt) auf der Terrasse ihres Hauses. Wie die Ermittlungen später ergaben, war Jacques P. mit seiner Waffe aus dem benachbarten Belgien rund 70 km nach Schimpach gefahren, um seine Tat auszuführen. Diese Tatsache bringt es mit sich, dass in diesem Fall der Vorsatz zurückbehalten wurde.

Der Mann sagte aus, er habe die Waffe lediglich bei sich gehabt, um sich selbst vor seiner „Geliebten“, die er wenige Monate zuvor über ein Datingportal kennengelernt hatte und jetzt aber nichts mehr von ihm wissen wollte, das Leben zu nehmen. Mit dem oben erwähnten Bekannten der Frau gab es aber ein Handgemenge, während dem ein Schuss fiel, der den Bekannten an der Schulter verletzte. Die Anklage lautet auf versuchten Mord, der Angeklagte selbst beteuerte vor Gericht aber mehrmals, dass er nie die Absicht hatte, jemanden umzubringen, ausser sich selbst.

Am Donnerstagmorgen fiel nun das Urteil. Der versuchte Mord wurde vom Gericht zurückbehalten und der Angeklagte wurde zu 12 Jahren Haft verurteilt. Da er durch verschiedene Umstände zur Tatzeit nicht voll zurechnungsfähig war, wurden lediglich vier Jahre feste Haft, die restlichen acht Jahre mit Strafaufschub ausgesprochen. Dazu kommt eine Geldstrafe in Höhe von 5.700 Euro sowie die Anordnung, dass sich Jacques P. psychologisch und psychiatrisch behandeln lässt. Als Schadensersatz erhält der Bekannte der Frau zunächst 2.500 Euro zugesprochen, eine medizinische Expertise soll die genaue Schadenshöhe festlegen. Der Frau selbst erhält 6.000 Euro.