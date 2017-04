Laufen, um zu helfen

Die Krankheit Krebs kann jeden treffen, oftmals unverhofft. Mit der Diagnosestellung bricht für die Patienten und ihre Angehörigen eine Welt zusammen. Qualvolle schlaflose Nächte, ausgelöst durch Schmerzen oder durch die erheblichen Nebenwirkungen der Chemotherapie oder Bestrahlung sind unerträglich für die Betroffenen und ihre Angehörigen. Nicht jeder Mensch hat das Glück die Nebenwirkungen und deren Folgen zu überleben.

Jedes Jahr sterben etwa 1000 Personen in Luxemburg an Krebs, erklärt die Fondation Cancer auf ihrer Webseite. Zudem werden jährlich knapp 2.400 neue Krebsfälle entdeckt, etwa 15 Mal bei Kindern, 1.100 bei Frauen und 1.300 bei Männern.

Trotz allem Leiden sind betroffene Krebspatienten und ihre Familienangehörigen in Luxemburg nicht alleine, die Solidarität und das Mitgefühl gegenüber Betroffenen sind in Luxemburg groß. Bereits zum 12. Mal in Folge startete am Samstagabend der Relais pour la Vie mit einer emotionsergreifenden Eröffnungszeremonie und dem anschließenden „défilé des équipes“.