Hubschrauber-Einsatz in Vianden

Eine schweizer Firma wurde mit den Wartungsarbeiten am Sessellift in Vianden betraut. Am Dienstag wurden die Rollen an den Trägermasten ausgetauscht.

Um die Arbeiten in schwindelerregender Höhe am steilen Abhang erledigen zu können, kam ein Hubschrauber zum Einsatz. Er transportierte die schweren Metalrollen, bei bestem Fliegerwetter.

In unserer Bildergalerie finden Sie ein paar Fotos des Hubschraubereinsatzes in Vianden.