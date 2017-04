Landleben erobert die Stadt

Milch, Fleisch und Brot und Gemüse in den Supermarktregalen stammen aus irgendeiner Fabrik. Diese Meinung scheint heutzutage unter den Verbrauchern weit verbreitet zu sein. Schon lange haben Verbraucher die Beziehung zu den Lebensmittelherstellern, also den Landwirten verloren.

Mit der Aktion „Baurenhaff an der Stad“, die dieses Wochenende an der Place de la Clairefontaine stattfindet soll der Verbraucher sich der Herkunft der Lebensmittel wieder bewusst werden. Zahlreiche Tiere, Infostände, landwirtschaftliche Maschinen und der Verkauf der „Produits du Terroirs“ sollen das Vertrauen der Konsumenten in die Luxemburger Landwirtschaft verstärken. In Gesprächen mit den Landwirten und Gemüsegärtner können die Besucher sich im Detail über die Herkunft der Lebensmittel informieren und sich dabei ein Bild über die Arbeit von Landwirten, Gemüse- und Obstbauern und Winzern machen.

Mit der Verkostung der Produits du Terroir können die Besucher die herausragenden Qualität der Endprodukte der Luxemburger Landwirtschaft entdecken. Eine wahre Freude ist die Veranstaltung für die Kinder. Wann kann man schon Kühe, Rinder, Hühner und Gänsen inmitten der Stadt entdecken oder auf dem Sitz eines Traktors Platz nehmen. Sehr beliebt bei den kleinen Besucher ist das Herumtrollen in Stroh und Heu und natürlich das Streicheln der Zuchttiere.