Kritik an Rifkin-Prozess

Die Regierung war durch Umweltministerin Carole Dieschbourg verterten, die vom Präsidenten des Oeko-Fonds, Théid Faber gemeinsam mit den zahlreich erschienenen Mitgliedern begrüßt wurde. Faber unterstrich den Erfolg, den das Oekozenter, das im dritten Jahr funktioniert im Viertel und bei befreundeten Vereinigungen inzwischen hat.

In ihrer Ansprache ging Präsidentin Blanche Weber unter anderem auf den Rifkin-Prozess ein, bei dem die Organisation trotz der Befürchtung zu stark instrumentalisiert zu werden, mitmacht. Allerdings sei sie bereits durch einige Aussagen, wie etwa jene von Wirtschaftsminsiter Etienne Schneider „Mier wellen aus der Wuesstumsfal eng Wuesstemsopportunitéit maachen“ aufgeschreckt worden, so die Präsidentin. Sie verstehe nicht, dass politisch immer noch auf Wachstum gesetzt werden kann, wobei ja klar sein müsse, dass unbegrenztes Wachstum nicht möglich sei. Wachstum und Wohlstand seien zwei Paar Schuhe.

Auch das ursprünglich in der Rifkin-Strategie genannte Ziel eines hundertprozentigen Bio-Landbaus höre sich in der Arbeitsgruppe, die da heißt „Nachhaltige Intensivierung der Landwirtschaft“ bereits ganz anders an. Eine gute Portion Skepsis begleitet demnach die Méco-Vertreterin in die Rifkin-Treffen.

Lob hatte sie besonders für die Jugendgruppe der Organsation move, die sich gut entwickle und von der Muttergesellschaft weiter gefördert und unterstützt werde. Im zweiten Teil der Versammlung beschäftigten die Delegierten sich mit einer Resolution, zu den Gemeinden, die ein zentraler Player bei gesellschaftlichen Veränderungen sein können. „Handlungspisten für eine zukunftsfähige Gemeinde“ werden hier aufgelistet.